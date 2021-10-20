Томский губернатор Сергей Жвачкин наградил победителей чемпионатов WorldSkills. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В среду, 20 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился и вручил благодарности победителям и призерам национальных и международных соревнований WorldSkills, состоявшемся в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации. Такие традиционные встречи с молодыми профессионалами глава региона проводит уже на протяжении пяти лет.

- Мы успешней многих других регионов возрождаем престиж рабочих профессий, - отметил губернатор. - Пять последних лет каждый год направляем десятки миллионов рублей на модернизацию оборудования. Только за счет федерального бюджета за пять лет по последнему слову техники оборудовали 37 мастерских.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что вместе с бизнесом регион успешно решает главную задачу – гарантированное устройство выпускников, готовя кадры для конкретных отраслей, предприятий и работодателей. На решение этой задачи ориентирован и открытый два года назад один из первых в России Центр опережающей подготовки Томской области. Он обучил уже 4000 человек (причем не только студентов профтеха, но и школьников, и пенсионеров) и заключил свыше двухсот соглашений с бизнес-компаниями.

По словам губернатора, в регионе растет конкурс в средние учебные заведения, который достигает 13 человек на место, а также увеличилось число студентов. В Томской области в системе среднего профессионального образования насчитывает почти 27 тысяч человек. По мнению главы региона, росту престижа рабочих профессий способствует движение WorldSkills.

В 2021 году томичи в составе российской сборной достойно выступили в соревнованиях международного уровня: Эльдар Халиулин стал бронзовым призером в компетенции «Электромонтаж» на EuroSkills Graz 2021 в Австрии, а Елена Жучкина в этой же компетенции получила золотую медаль на I Евразийском чемпионате.

Помимо этого, в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» золотые медали завоевали Елизавета Морозова в компетенции «преподавание технологии» и Ксения Степанова в «геномной инженерии», серебряные – Кирилл Шелбогашев по «Сварочным технологиям», Олег Капранов по «веб-дизайну и разработке», Анастасия Рачкова в компетенции «преподавание в младших классах» и Александра Трушина в «лабораторном химическом анализе». Бронзовые медали чемпионата у Алима Иргита в «столярном деле», у юниора Егора Данилкина в компетенции «Производство мебели» и команды студентов Томского техникума водного транспорта и судоходства Алексея Мануйлова и Ильи Леоненко в компетенции «эксплуатация судов водного транспорта». Бронза всероссийского чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «ветеринария» у Константина Воскобойникова.

В свою очередь, выступивший с ответным словом один из лучших электромонтажников России и Европы томич Эльдар Халиулин поблагодарил Сергея Жвачкина за поддержку профтеха и вручил губернатору в подарок огромную деревянную расписную ложку, изготовленную, естественно, томскими студентами.

После церемонии директор Центра опережающей профессиональной подготовки Елена Истигечева провела для главы региона экскурсию по учебному заведению. Сергей Жвачкин заглянул в компьютерные классы и лаборатории, оценив работу парка новейших 3D-принтеров, а также побывал в учебных радио- и телестудии.