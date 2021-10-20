На озеленение Томска в 2022 году мэрия направит почти 120 млн рублей

Планируется профинансировать работы по текущему содержанию объектов озеленения, созданию цветников, высадке саженцев, стрижке живых изгородей, сносу и подрезке старовозрастных и аварийных деревьев, противоклещевой обработке территории и прочее. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2022 году муниципалитет направит на озеленение почти 120 млн рублей. Проведутся работы по созданию цветников, высадке саженцев и другое, сообщает telegram-канал мэрии города.

«В 2022 году муниципалитет направит на озеленение финансирование на уровне 2021 года - то есть почти 120 млн рублей», - говорится в сообщении.

В администрации города уточнили, что на эти средства планируется профинансировать работы по текущему содержанию объектов озеленения, созданию цветников, высадке саженцев, стрижке живых изгородей, сносу и подрезке старовозрастных и аварийных деревьев, противоклещевой обработке территории и прочее.

Добавим, что согласно паспорту города Томска, сегодня площадь зеленых насаждений в областном центре составляет почти 10 тыс. гектаров.