В Томске неизвестные украли тыкву Валеру с крыльца арт-пространства

За возвращение всем полюбившейся тыквы, руководство арт-пространства обещает вознаграждение. Фото: арт-пространство "Залиша"

В Томске с крыльца арт-пространства «Залиша» украли тыкву, которую уже успели назвать Валера. За возвращение необыкновенной декорации дадут вознаграждение, сообщает арт-пространство на своей странице в соцсети.

«Он поднимал настроение на новый уровень каждому прохожему. Где стыд и совесть и рамки морали? Не? Не слышали? Очень жаль», - написали в посте.

В своей соцсети «Залиша» также рассказывает, что Валеру любили посетители и всегда гладили его. Необычный декор украшал вход в помещение.

Также отмечается, что за возвращение всем полюбившейся тыквы, руководство арт-пространства обещает вознаграждение.