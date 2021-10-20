Маршрут Стрежевой - Александровское появился в Томской области

Автобус будет ездить каждый день по расписанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Томской области приняли решение о появлении маршрута Стрежевой – Александровское. Путь по этому направлению будет проделывать автобус №525, сообщает пресс-служба областной администрации.

«По маршруту № 525 Стрежевой – Александровское будут выполнять регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами по нерегулируемым тарифам», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что автобус будет ездить каждый день по расписанию. Также маршрутка буде отправляться от автовокзала Стрежевого до Александровского и обратно.

Добавляется, что предприятие ООО «АГАТ» выиграло в конкурсе и именно ему поручено выполнять такие перевозки.