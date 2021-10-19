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Происшествия19 октября 2021 16:58

В Тегульдетском районе Томской области судят мужчину, который пользовался чужой банковской картой

Он похитил со счета своей пожилой знакомой 8 тыс. рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Не удержался... и обворовал свою знакомую

Не удержался... и обворовал свою знакомую

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В суде Тегульдетского района Томской области рассматривается уголовное дело 61-летнего местного жителя, который обвиняется в краже денег с банковского счета своей знакомой, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, сообщает сайт правоохранительного органа, в августе текущего года мужчина находился в гостях у своей 70-летней знакомой. Он незаметно для хозяйки дома забрал лежащую на столе ее банковскую карту. «Используя функцию бесконтактной оплаты, мужчина в течение трех дней приобретал для себя продукты питания и алкогольные напитки в магазинах районного центра. Ущерб от преступных действий превысил 8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Специалисты информируют о том, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Тегульдетский районный суд Томской области.

Заметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.