В Тегульдетском районе Томской области судят мужчину, который пользовался чужой банковской картой

Не удержался... и обворовал свою знакомую Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В суде Тегульдетского района Томской области рассматривается уголовное дело 61-летнего местного жителя, который обвиняется в краже денег с банковского счета своей знакомой, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, сообщает сайт правоохранительного органа, в августе текущего года мужчина находился в гостях у своей 70-летней знакомой. Он незаметно для хозяйки дома забрал лежащую на столе ее банковскую карту. «Используя функцию бесконтактной оплаты, мужчина в течение трех дней приобретал для себя продукты питания и алкогольные напитки в магазинах районного центра. Ущерб от преступных действий превысил 8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Специалисты информируют о том, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Тегульдетский районный суд Томской области.

Заметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.