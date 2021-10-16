Томич пойдет под суд за то, что ударил ножом своего знакомого

Обвиняемый спровоцировал словесный конфликт с потерпевшим, затем сходил к себе в квартиру за ножом, которым по возвращении ударил соперника в живот. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 33-летний житель пойдет под суд за то, что ударил своего знакомого ножом. Мужчине показалось, что его друг идет с его бывшей избранницей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Поздней ночью в августе 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения прогуливался по улице. Некоторое время спустя он наткнулся на группу молодых людей, в числе которых заметил своего знакомого в компании с девушкой. Сначала томич подумал, что это его бывшая подруга, которая ранее ушла от него к этому мужчине, но, присмотревшись, понял свою ошибку», - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре уточняется, что, оскорбившись данным фактом, обвиняемый спровоцировал словесный конфликт с потерпевшим, затем сходил к себе в квартиру за ножом, которым по возвращении ударил соперника в живот.

На данный момент Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г.Томска.