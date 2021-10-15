Томичка, думая, что переводит деньги на «безопасный счет», лишилась почти 2 млн рублей

На телефон женщины поступил звонок, с абонентского номера, начинающегося на «+7901». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Томске местная 55-летняя жительница лишилась почти 2 млн рублей, когда думала, что переводит деньги на «безопасный счет». Женщине позвонили фейковые сотрудники банка и сообщили, что на нее незаконно оформлен кредиты, такая информация появилась в пресс-службе областного УМВД.

«На телефон женщины поступил звонок, с абонентского номера, начинающегося на «+7901». В ходе общения звонившая представилась сотрудником одного из банков и сообщила, что на женщину незаконно оформлены кредиты, и для того чтобы погасить задолженности ей необходимо дополнительно получить кредиты в нескольких банках, после чего перевести денежные средства на зарезервированные безопасные счета», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что помимо этого, лжесотрудники банка убедили томичку в том, что все взятые ей кредиты будут списаны, а задолженности погасятся сразу после поступления денег на «безопасные счета».

Добавляется, что, поверив мошенникам, женщина начала действовать их инструкции. Она перевела полученные ей кредитные деньги в общей сумме более 1,9 млн рублей, через банкомат, установленный в одном из ТЦ, на указанные злоумышленниками счета.

Следователями возбуждено уголовное дело.