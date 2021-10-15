В ТГУ подготовят авторов и актеров озвучки для аудиокниг «ЛитРес»

В рамках программ, которые «ЛитРес» планирует запустить совместно с томским вузом, будут обучать цифровым компетенциям, связанным с книгоизданием, и профессиям, которые применимы в гибридной или удаленной работе. Фото: Ксения Высотина

Компания электронных книг «ЛитРес» подготовит актеров озвучки в Томском государственном университете. Университет подписал соглашение с группой компаний аудиокниг о создании программ профессиональной переподготовки, сообщает пресс-служба вуза.

«Томский государственный университет в рамках федерального проекта «Содействие занятости» подписал соглашение с группой компаний «ЛитРес» о создании программ профессиональной переподготовки. На базе вуза планируется готовить специалистов для цифрового книгоиздания, в том числе писателей и актеров для озвучивания аудиокниг», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках программ, которые «ЛитРес» планирует запустить совместно с томским вузом, будут обучать цифровым компетенциям, связанным с книгоизданием, и профессиям, которые применимы в гибридной или удаленной работе.

Как заявил директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгений Селиванов, у компании будет обучение и для авторов, и для актеров озвучки книг. Чтецы смогут постичь не только азы актерского мастерства, но и необходимые основы для построения своей «домашней студии звукозаписи» и научатся пользоваться инструментами для создания фонограмм и их составляющих.

- Авторы узнают о том, какие художественные приемы или навыки должны развиваться, и как донести свое творчество до читателя в digital-мире, где многое зависит от прямой коммуникации с аудиторией и продвижением произведения лично писателем, - добавил он.

Отмечается, что «ЛитРес» надеется, что совместная работа с ТГУ поспособствует развитию, как сервисов группы компаний электронных и аудиокниг, так и индустрии в целом.

Добавляется, что подписание договора состоялось в Минобрнауки РФ.