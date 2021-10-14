В Томске сотрудника аграрного университета будут судить за получение взятки от желающей поступить девушки

В Томске мужчину на взятку соблазнила абитуриентка! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего томича, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба прокуратуры Томской области.

«По версии следствия, летом 2020 года ответственный секретарь приемной комиссии Томского филиала Новосибирского государственного аграрного университета узнал, что одна из абитуриенток не может быть зачислена на обучение из-за отсутствия документов о необходимом уровне образования. Решить проблему он предложил за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. Получив оговоренную сумму, мужчина дал указание своим подчиненным приобщить к личному делу абитуриентки поддельный диплом о наличии у нее среднего профессионального образования. Затем он внес в ложные сведения о положительных результатах вступительных испытаний в экзаменационную ведомость, а потом включил анкетные данные девушки в проект приказа ректора учебного заведения», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в результате преступных действий девушка-взяткодатель была неправомерно зачислена в число студентов. Уголовное дело мужчины направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.

Кроме того, незаконно зачисленная на обучение студентка отчислена. В том же суде будет рассмотрено ее дело по даче взятки должностному лицу.