Томские генетики намерены дать новые свойства бактериям, разлагающим нефть

Генетики выводят бактерии, которые будут питаться нефтью. Фото: сайт ТГУ

Ученые кафедры генетики и клеточной биологии Биоинститута Томского госуниверситета совместно с Группой компаний «Дарвин» исследуют штаммы бактерий, способных окислять (разрушать) молекулы углеводородов в загрязненных нефтью водоемах. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба вуза.

Специалисты отмечают, что цель исследований – определить генетические особенности, обеспечивающие это свойство. Новые фундаментальные знания позволят генетикам объединить в одном штамме микроорганизма полезные свойства разных бактерий и в перспективе эффективнее восстанавливать водные экосистемы России. По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алины Коханенко, совместными усилиями уже создан препарат «Абориген», используемый для очистки донных отложений от нефти.

Пресс-служба информирует о том, что данные бактерии используют нефтепродукты в качестве источника пищи и энергии и окисляют их, разлагая до нетоксичных веществ.

Заметим, что эти исследования генетиков ТГУ способны привести к повышению эффективности и увеличению объемов производства препаратов, необходимых для восстановления водных экосистем России.