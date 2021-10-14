Жив, в безопасности: 16-летний томич, пропавший 13 октября, найден

16-летний Руслан Усманов из Томска был найден благодаря усилиям полиции, родителей и волонтеров. Фото: архив "КП"

«КП-Томск» сообщала в среду о том, что в областном центре около 03.20 ушел из дома по ул. Советской Руслан Усманов 2004 года рождения. Полиция обращалась к жителям с просьбой помочь в его поисках. Сегодня стало известно: молодой человек найдет, с ним все в порядке.

- Руслан был найден в Октябрьском районе, - уточнил дежурный полиции, отвечая на вопрос журналиста редакции «КП-Томск». – К его поискам подключились волонтеры. Людей откликнулось много. Молодой человек был передан родителям.

Добавим, сотрудники регионального УМВД выражают благодарность всем неравнодушным томичам, которые помогали искать Руслана.