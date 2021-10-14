Томские спасатели в сгоревшей бане в с. Нарга обнаружили 65-летнего хозяина без признаков жизни

В сгоревшей бане в селе Нарга томские спасатели обнаружили погибшего хозяина 65 лет. Фото пресс-службы регионального МСЧ.

В среду утром в с. Нарга Молчановского района Томской области сгорела брусовая баня, в которой было обнаружено тело хозяина 1956 года рождения. Причины пожара устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

- Сообщение в пожарную часть о том, что в Нарге на ул. Молодежной пожар, поступило13 октября в 10.01, ликвидирован огонь был в 10.33. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую в 25 м от жилья брусовую баню 4х4 м с дощатым предбанником. Обгорела обрешетка крыши бани, стены внутри и снаружи предбанника. Сгорела и обрушилась его крыша. Площадь пожара составила 25 кв. м, - уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили: пожарными в предбаннике было обнаружено тело хозяина 1956 года рождения без признаков жизни. Сейчас причина пожара устанавливается.