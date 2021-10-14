«Благородный разбойник» из Северска Томской области сначала помог своей жертве, потом ограбил ее

Преступник из Северска, которому присудили 3 года колонии особого режима, ограбил свою землячку, но перед тем помог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Северска 45 лет получил три года колонии за ограбление женщины, которой сначала помог привести в чувство пьяного мужа, а потом сорвал с нее золотые украшения и сбежал, сообщили 14 октября в региональной прокуратуре.

- Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина увидел во дворе дома женщину, которая не могла привести в чувство супруга, потерявшего сознание из-за алкогольного опьянения. Когда пострадавшего увез автомобиль скорой помощи, женщина направилась в свою квартиру. Следом за ней в подъезд зашел «помощник», сорвал с нее золотые украшения, часть которых выронил, а остальную часть забрал себе и сдал в ломбард, - уточнили подробности в пресс-службе облпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры добавили: Северский городской суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для здоровья». Так как виновный был ранее судим, его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год. Сторона защиты приговор пыталась обжаловать. Однако апелляция оставлена без удовлетворения, сейчас осужденный отбывает срок.