Медикам Томской области пришла на помощь современная лабораторная информсистема

Новая лабораторная информационная система теперь действует в медицинских организациях региона, проводящих лабораторные исследования. Ее внедрение помогает сокращать время поступления результатов анализов к лечащему врачу. Фото: Ксения Высотина

Новая лабораторная информационная система теперь действует в медицинских организациях региона, проводящих лабораторные исследования. Ее внедрение помогает сокращать время поступления результатов анализов к лечащему врачу. Пациенты смогут узнать их онлайн, сообщил телеграм-канал "Область здоровья".

- Система сохраняет результаты анализов в электронной медкарте пациента для лечащего врача в течение 2 минут, при необходимости передает образцы на исследование в другие лаборатории, что особенно важно при работе с экстренными пациентами. Сами же пациенты смогут получать результаты анализов в личном кабинете электронной регистратуры, - отметили в облздраве.

Уточним, нововведение внедрено в каждой из 39 медорганизаций области, проводящих лабораторные исследования, в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и обошлась бюджету в 80,2 млн рублей. Лабораторная информсистема предусматривает электронную регистрацию направлений на анализы, штрих-кодирование и получение результатов через сайт.