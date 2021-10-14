Погода в Томске и области 14 октября 2021 – без осадков и небольшое потепление

Сейчас на улице прохладно, -2. Днем будет солнечно и до +7. В пятницу и субботу также обойдется без осадков, потеплеет до +11 градусов. Берегите себя, будьте здоровы. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 14 октября, в областном центре сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура +5…+7 °С.

В регионе также день пройдет без существенных осадков. Ветер южный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Воздух прогреется до +3, +8 °С.

Как сообщил дежурный синоптик Гидрометцентра Т. Кошикова, в предстоящие пятницу и субботу, 15 и 16 октября, осадков на всей территории области не ожидается, а потепление местами дойдет до +13. В Томске ночные температуры будут отрицательными, днем столбик термометра поднимется до +9, +11 градусов.