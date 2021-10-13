В результате ДТП в Томском районе пассажир с травмами доставлен в больницу

Одна машина не уступила дорогу другой - авария. Фото: сайт УМВД России по Томской области

13 октября около 14 часов на 24-м километре автомобильной дороги Михайловка – Итатка в Томском районе произошло ДТП, об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Сайт правоохранительного ведомства информирует, что, по предварительным данным, мужчина-водитель 1969 года рождения управлял автомобилем ВАЗ, который двигался со стороны с. Итатка в сторону Томска. Он при совершении маневра поворот налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Тойота. Иномаркой управлял мужчина-водитель 1982 года рождения. Тойота двигалась со стороны Томска в сторону с. Итатка. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Специалисты отмечают, что от удара автомобиль Тойота совершил съезд в кювет с правой обочины по ходу движения. В результате происшествия мужчина-пассажир иномарки с травмами доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.