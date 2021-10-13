Больше всего в Томск и регион в этом году приехало граждан Казахстана и Узбекистана

Томскую область чаще всего посещают граждане стран СНГ, бывшего Советского Союза. Фото: сайт УМВД России по Томской области

За 9 месяцев 2021 года на территории Томской области основные миграционные потоки составили граждане Казахстана (45,6%), Узбекистана (35,5%), Киргизской республики (8,7%), Таджикистана (6,8%), Армении (4,1%), Азербайджана (3,6%) и Украины (2,3%). Об этом информирует управление по вопросам миграции УМВД России региона.

Специалисты отмечают, что на 1 октября 2021 года на территории Томской области зарегистрировано по месту пребывания (проживания) 21 448 иностранных граждан и лиц без гражданства.

«За 9 месяцев 2021 года на территории Томской области осуществлено 38 424 факта постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, из них по месту пребывания – 35 091; по месту жительства – 3 333», – сообщает сайт регионального управления полиции.

Заметим, что доля иностранных граждан, прибывающих на территорию Томской области из стран дальнего зарубежья, составляет 11%.