В 2022 году город Северск Томской области отремонтирует свыше 4 км дорог по нацпроекту

Город Северск, наверное, успешнее всего работает в Томской области по нацпроекту по ремонту дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году ЗАТО Северск Томской области планирует привести к нормативу пять участков улично-дорожной сети общей протяженностью 4,35 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает интернет-портал администрации региона.

Пресс-служба администрации области информирует о том, что в план нацпроекта в закрытом городе вошли участки улиц Славского (от моста до кольца на въезде в город), Калинина (от ул. Свердлова до ул. Московской), Солнечной (от ул. Северной до ул. Калинина), проспекта Коммунистического (от ул. Лентичука до ул. Первомайской) и площадь имени Ленина.

Специалисты сообщают, что благодаря досрочному завершению плана 2021 года, Северск уже в этом году отремонтировал объект 2022 года, речь идет об участке улицы Солнечной (от улицы Северной до улицы Калинина).

Заметим, что за 5 лет реализации президентских дорожных проектов (2017-2021 гг.) ЗАТО Северск привел в нормативное состояние 28,7 км улично-дорожной сети.