Настроить переадресацию SMS действующие клиенты могут в личном кабинете.

Tele2 предлагает бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и бытовых устройств. Владельцы модемов, роутеров, онлайн-касс, smart-часов и других девайсов смогут в личном кабинете настроить переадресацию сообщений на свой основной номер телефона. Об этом сообщила пресс-служба компании.

- Все больше современных устройств работают с использованием технологии мобильной передачи данных. Интернет вещей прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Это привычные модемы и роутеры, терминалы оплаты, онлайн-кассы, умные гаджеты. При этом не всегда в них предусмотрена техническая возможность для чтения текста, например, из-за отсутствия дисплея. Если абонент настроит переадресацию SMS с таких устройств на свой смартфон, то не пропустит важное сообщение. Так родители вовремя получат напоминание о необходимости пополнить баланс на smart-часах ребенка, а владельцы умных шлагбаумов и автомобильных сигнализаций узнают о начисленных гигабайтах интернет-трафика, - рассказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

Уточняется, что настроить переадресацию SMS действующие клиенты могут в личном кабинете. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона, на который будут поступать сообщения и код подтверждения. Для получения кода необходимо временно переставить SIM-карту из устройства в любой смартфон. Для новых абонентов будет удобно совместить настройки услуги с регистрацией в личном кабинете. Активируя услугу, абонент подтверждает, что номер телефона, на который настроена переадресация, выделен ему и используется для получения услуг связи.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте tele2.ru.