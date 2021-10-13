В Томске начали отсыпку дороги к райбольнице Светлого

Подрядчик томской мэрии начал отсыпку гравием территории, прилегающей к райбольнице в пос. Светлый. Фото: сайт горадминистрации.

В среду подрядчик администрации Октябрьского района совместно с социальным партнером – Томской судоходной компанией – начали отсыпку прилегающей к центральной районной больнице территории, сообщили в томской мэрии.

- Для профилирования подъездных путей и парковки завезли около 70 тонн гравия.Силами районной администрации при помощи асфальтобетонного скола отремонтировали придомовые территории поселка. Также подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства завершил ремонт дороги на въезде в поселок до перекрестка общим объемом 2000 кв. метров, - уточнили в муниципалитете.

Добавим, средства на ремонт дороги к райбольнице Светлого и еще к десяти участкам томских дорог второй и третьей категории были выделены из резервного фонда администрации Томской области решением губернатора Сергея Жвачкина.