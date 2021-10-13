Родители и полиция просят жителей помочь в поисках 16-летнего томича

Юный томич, поругавшись с родителями, взял рюкзак и ночью ушел из дома. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Фото: сайт регионального УМВД.

В среду, 13 октября, около 9.10 утра в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступил сигнал о том, что около 03.20 ушел из дома по ул. Советской и до сих пор не вернулся Усманов Руслан Вадимович 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Юноша поругался с родителями, которые изъяли у него смартфон и компьютер, - пояснил дежурный сотрудник управления журналисту «КП-Томск». – Поиски его продолжаются, поэтому просьба к жителям помочь в этом актуальна.

В ведомстве описали приметы пропавшего молодого человека: рост 175 см, телосложение среднее, глаза серые, волосы светло-русые до плеч, носит волосы в хвосте. Был одет в куртку болотного цвета (парка), штаны камуфляжные зелено-коричневого цвета, ботинки черного цвета на шнурках. При себе имел рюкзак серого цвета.

- Всех обладающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего просим обращаться в Кировский ОМВД по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона) а также +7(952)-679-18-69, - добавил оперативный дежурный.