Десять томичей за прошедшие сутки стали жертвами мошенников и лишились более 3 млн рублей

Распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области за минувшие сутки 10 жителей региона поверили мошенникам и лишились более 3 млн рублей. Обманутые горожане «на доверии» или «на честном слове» переводят деньги в счет оплаты товара или услуги, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«За минувшие сутки 10 жителей Томской области стали жертвами мошенников и лишились более 3 200 000 рублей», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам.

Также добавляется еще один популярный способ обмана. Вид телефонного мошенничества, при котором Вам поступает звонок с неизвестного номера, и незнакомец представляется сотрудником правоохранительных органов. Далее злоумышленник сообщает, что Ваш близкий человек задержан и в настоящее время принимается решение о привлечении его к уголовной или же административной ответственности.

Добавляются схема обмана через интернет - магазины, сообщения на сотовый телефон или же рекламу в интернете.

Отметим, что если вы стали жертвой мошенников незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или сообщайте в полицию по телефону «02», с сотового «102».