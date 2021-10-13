Томская Росгвардия поздравила ветерана Великой Отечественной Войны с 95-летним юбилеем

После музыкального подарка представители Росгвардии передали юбиляру цветы и подарки, а именинник задул свечи на праздничном торте и загадал желание. Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске во вторник, 12 октября, Росгвардия поздравила ветерана Великой Отечественной Войны с 95-летним юбилеем. Под окнами дома Александра Коваленко военный оркестр показал плац-концерт, сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

«В честь юбилея под окнами дома ветерана военный оркестр Северского соединения Сибирского округа Росгвардии показал плац-концерт, который состоял из популярных композиций и мелодий. Для главного зрителя музыканты исполнили «Столичный марш», «Аттракцион смеха», «Калинка», «Барабанная фиеста» и «Прощание славянки», при этом росгвардейцы своё выступление сопровождали военным дефиле», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после музыкального подарка представители Росгвардии передали юбиляру цветы и подарки, а именинник задул свечи на праздничном торте и загадал желание.

Добавим, что Александр Коваленко награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За отличную службу по охране общественного порядка» и другими знаками отличия, и юбилейными медалями.