В Томске приведена в порядок улица Ново-Киевская рядом с ТРЦ «Изумрудный город»

Второстепенные улицы Томска можно ремонтировать только за счет городского бюджета! Фото: Ксения Высотина

В Томске за счет городского бюджета подрядчик завершил ремонт дорожного полотна улицы Ново-Киевская, которая относится ко 2-й категории. Об этом рассказал 12 октября в своем телеграм-канале председатель гордумы Чингис Акатаев.

«Спикер Акатаев» отметил, что рядом находится ТРЦ «Изумрудный город», поэтому приведенная в порядок проезжая часть порадует многих томичей и гостей города. Руководитель думы облцентра настоял, чтобы был проведен полный ремонт во всю ширину дорожного полотна сплошным слоем, хотя ранее планировался ямочный ремонт. На эти работы были потрачены несколько миллионов из городского бюджета.

Заметим, что томские депутаты настроены продолжить в ближайшие годы ремонт второстепенных улиц областного центра за счет бюджета города.