Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 13:00

Более 140 тыс. жителей Томской области уже поставили прививку от гриппа

Вакцинация осуществляется препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри»
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медицинские работники призывают пройти данную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска, например, беременным, детям в возрасте до шести лет, людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

Медицинские работники призывают пройти данную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска, например, беременным, детям в возрасте до шести лет, людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области более 140 тыс. жителей поставили прививку препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри». Из них привились почти 25 тыс. детей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Со старта вакцинации от гриппа в сентябре прививку поставили 140 260 жителей Томской области, в том числе 115 514 взрослых и 24 746 детей», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что бесплатную вакцину можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Также в городе дополнительно работают мобильные пункты: в отделениях МФЦ «Мои документы», ТЦ «Лето», пункт вакцинации медико-санитарной части № 2 и областная библиотека им. А. С. Пушкина.

Уточняется, что медицинские работники призывают пройти данную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска, например, беременным, детям в возрасте до шести лет, людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

-По договору с учреждением здравоохранения на предприятие, где более 30 сотрудников готовы сделать прививку, может выехать мобильная бригада медиков, - рассказали в администрации.

Добавляется, что вакцинация осуществляется современными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри».