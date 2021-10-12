Более 140 тыс. жителей Томской области уже поставили прививку от гриппа

Медицинские работники призывают пройти данную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска, например, беременным, детям в возрасте до шести лет, людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области более 140 тыс. жителей поставили прививку препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри». Из них привились почти 25 тыс. детей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Со старта вакцинации от гриппа в сентябре прививку поставили 140 260 жителей Томской области, в том числе 115 514 взрослых и 24 746 детей», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что бесплатную вакцину можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Также в городе дополнительно работают мобильные пункты: в отделениях МФЦ «Мои документы», ТЦ «Лето», пункт вакцинации медико-санитарной части № 2 и областная библиотека им. А. С. Пушкина.

Уточняется, что медицинские работники призывают пройти данную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска, например, беременным, детям в возрасте до шести лет, людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

-По договору с учреждением здравоохранения на предприятие, где более 30 сотрудников готовы сделать прививку, может выехать мобильная бригада медиков, - рассказали в администрации.

Добавляется, что вакцинация осуществляется современными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри».