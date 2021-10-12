Житель Ленинградской области обманул несколько томичей и похитил 85 тыс. рублей

В отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ленинградской области создал в интернете фейковый магазин, где якобы продавал детские товары, и успел обмануть четверых томчей на 85 тыс. рублей. Одна из жертв мошенника обратилась в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

«В январе 2021 года молодой человек приобрел профиль в социальной сети, в котором размещалась информация о магазине по продаже детских товаров. После этого он вступил в переписку с жительницей Томска», - говорится в сообщении.

Уточняется, мошенник предложил томичке детскую коляску по низкой цене. После того, как женщина поверила обманщику, она перевела ему 22 тыс. рублей.

Позже в прокуратуре заявили, что злоумышленник аналогичным способом успел обмануть еще троих жителей Томска. Общий ущерб от преступления составил 85 тыс. рублей

На сегодняшний день в отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.