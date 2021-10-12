В Томской области два человека пойдут под суд за контрабанду леса в Узбекистан на 440 млн рублей

С июня 2018 года по июль 2019 обвиняемые через подконтрольные коммерческие организации проводили экспорт в Республику Узбекистан обработанных лесоматериалов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области двух должностных лиц лесничества и лесхоза привлекли к уголовной ответственности за вывоз лесоматериалов в Узбекистан. Обвиняемые причинили ущерб в размере 440 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Следствием установлено, что четверо жителей Томской области, в том числе гражданин Республики Узбекистан, под видом санитарных рубок организовали незаконную заготовку лесоматериалов в одном из северных районов Томской области», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к уголовной ответственности привлечены два должностных лица лесничества и лесхоза, которые оказали содействие в незаконной рубке и заготовке древесины.

Отмечается, что именно под их руководством незаконно составлялись акты лесопатологических обследований с заведомо ложным выводом.

В прокуратуре заявили, что с июня 2018 года по июль 2019 обвиняемые через подконтрольные коммерческие организации проводили экспорт в Республику Узбекистан обработанных лесоматериалов. Общая сумму составила свыше 440 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.