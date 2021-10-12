В Томске жители Октябрьского района пожаловались в соцсетях на нашествие крыс

Жители Октябрьского района в Томске пожаловались в соцсетях на нашествие крыс. Пользователь одного городского паблика выложил видео в сеть, где видно, как целое семейство грызунов бегают среди листвы и мусора.

«Крысиное нашествие. Жители в районе 47 школы ищут спасения не от коронавируса, а от грызунов», - говорится в сообщении к видео.

В комментариях к видеоролику подписчики группы активно обсуждают ситуацию в их районе. Кто-то пишет, что жильцы виноваты сами, так как накидали мусора, кто-то думает обратиться в администрацию для решения проблемы.

"У них миграция сейчас, на зиму в подвалы заселятся", - пишет один из подписчиков.

"Крысиный рай, созданный людьми", - отметила одна из участниц беседы.

По словам жильцов Октябрьского района, грызуны возле их домов появились уже давно, но осветили проблему только сейчас.