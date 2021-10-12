Жители двух районов Томска во время масштабного отключения могут пополнять запасы воды в уличных колонках

Завтра и в четверг более 100 жилых многоквартирных домов в Томске будут без холодной воды. Можно будет пополнять ее запасы в водоколонках. Фото: пресс-служба администрации Томска.

Томичи, в домах которых в среду и четверг отключат холодную воду, в случае необходимости смогут набирать ее в уличных водопроводных колонках, сообщила 12 октября мэрия.

- В связи с проведением «Томскводоканалом» плановых работ по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры, с 22 часов среды, 13 октября, до 20 часов 14 октября в ряде домов Ленинского и Октябрьского районов будет отключена холодная вода. Жители, в случае необходимости, смогут набирать ее на водопроводных колонках, - отметили в горадминистрации.

Уточняется, что колонки расположены по адресам: ул. 4-я Усть-Киргизка, 2, 6-я Усть-Киргизка, 6, 12, 23а, 25 (18), ул. Бакунина, 12, пересечение ул. Белой и Кривой,пересечение ул. Бийской и Стрелочной, ул. Войлочная заимка, 16, ул. Загорная, 24 и 40, пос. Каштак, 21, 62, 123, проезд Кольцевой, 23 и 41, ул. Лермонтова, 56 (с полным списком можно ознакомиться здесь).

Ранее сообщалось, что в Томске в среду и четверг подача холодной воды будет остановлена по ряду улиц города из-за ремонта водопроводной линии. «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит произвести запасы воды заблаговременно