Во второй декаде октября в Томске и области днем потеплеет до +8, +11

Вот такая красота ожидает нас, томичи, во второй декаде октября: будет тепло и без осадков. Фото: Ксения Высотина

По сведениям синоптиков, на территории Томской области во второй декаде октября погода будет теплее нормы в среднем на 2 градуса.

- Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах -4, +1 в начале декады, к концу периода температура опустится до минус 6-11 градусов. Днем будет теплее: в начале декады столбик термометра поднимется до 0, +5, а к середине декады его показатели могут доходить до +6, +11, – отметили в Гидрометеоцентре.

Уточним, что, согласно имеющейся информации, в Томске средний показатель температуры второй декады составит +2 градуса. Ночью в ее начале будет -5, -7, во второй половине около нуля. Днем ожидается повышение температурного фона от +2, +4 до +6, +8 градусов.

Добавим, в областном центре в течение 10 дней существенных осадков не ожидается, в регионе дожди и мокрый снег возможны в отдельные дни второй декады.