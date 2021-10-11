Коронавирус в Томске: + 97 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 212 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 октября 2021 года, в Томской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 44 715 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 212 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,09. В коечном фонде свободно 19,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 29 647 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 962 пациента скончались, 17 274 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 775 365 человек, 216 415 скончались, 6 858 119 выздоровели.