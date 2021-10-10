В Томске 10 октября ожидается небольшой дождь, холодный ветер и 7 градусов тепла

В Томске и области пока держится погода без значительных морозов... Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 10 октября, синоптики ожидают в Томске погоду облачную с прояснениями. Температура поднимется до +7 °С. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По Томской области в выходной день будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура по региону +2…+7 °С.