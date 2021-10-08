В результате ДТП на трассе Томск-Мариинск пострадала пассажирка одного из автомобилей

Из-за удара Субару откинуло и автомобиль врезался в ВАЗ-21140, после этого второй автомобиль съехал в кювет. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В ДТП на трассе Томск-Мариинск пострадала 33-летняя пассажирка одного из автомобилей. Женщине оказали разовую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительной информации, автомобиль Тойота Королла, за рулем которого был 35-летний мужчина, двигаясь в сторону Томска при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Субару Форестер», - говорится в сообщении.

Добавляется, что из-за удара Субару откинуло и автомобиль врезался в ВАЗ-21140, после этого второй автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии с участием трех автомобилей, пассажирка Тойоты Королла получила травмы, ей была оказана разовая медицинская помощь.