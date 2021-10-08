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Общество8 октября 2021 12:00

В ТГУ отреагировали на жалобы преподавателей и студентов на гибкое расписание

Сотрудники университета решили зафиксировать расписание на месяц
Ксения Высотина
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Преподаватели и студенты томского университета написали открытое обращение к ректору вуза Эдуарду Галажинскому о том, чтобы вернуть в вуз привычный формат расписания.

Преподаватели и студенты томского университета написали открытое обращение к ректору вуза Эдуарду Галажинскому о том, чтобы вернуть в вуз привычный формат расписания.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники ТГУ отреагировали на жалобы преподавателей и студентов на гибкое расписание, теперь его зафиксируют на месяц вперед, сообщили в пресс-службе вуза.

- Все пожелания к расписанию будут максимально учтены при отладке автоматической системы. Нужно все равно учитывать, что в силу объективных причин оно может периодически меняться, - рассказали в университете.

Уточним, что преподаватели и студенты томского университета написали открытое обращение к ректору вуза Эдуарду Галажинскому о том, чтобы вернуть в вуз привычный формат расписания. Документ подписали более 700 человек.

«25 августа 2021 года поступила информация о новом формате расписания – «гибкое» расписание, которое будет формироваться только на неделю вперед и будет запущено в ТГУ. Однако к шестой неделе обучения студентами и сотрудниками Университета было выявлено несколько недостатков введенной системы», - говорится в обращении.

В свою очередь университет отмечал, что «гибкое» расписание – это вынужденная мера.