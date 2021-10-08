Томич задержан при попытке продать наркотик и пойдет под суд

Ранее судимый за сбыт наркотиков житель Томска снова попался в момент попытки продать "синтетику" своему заказчику. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В Томске 53-летнего местного жителя будут судить за продажу наркотических средств, сообщила региональная прокуратура.

- По версии следствия, в июле безработный, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств гражданин встретился с заказчиком на улице и продал ему 0,34 граммов вещества, содержащего карфентанил. Через неделю его задержали во время передачи наркотиков новому покупателю. На сей раз наркотическое средство в крупном размере, которое он не успел реализовать потребителю, было изъято, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска, добавили в облпрокуратуре.