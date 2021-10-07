В Томском театре юного зрителя большой зал и кровлю могут отремонтировать в будущем году

Капремонт кровли и большого зала Томского ТЮЗа может быть завершен в 2022 году. Фото: сайт Томского ТЮЗа в соцсети ВКонтакте

Капремонт кровли и большого зала томского ТЮЗа может быть завершен в 2022 году, сообщил 7 октября Павел Волк, начальник департамента по культуре Томской области.

Напомним, в феврале в ТЮЗе при пожаре пострадала обрешетка крыши на площади 200 кв.м, потолок в главном зале обрушился в месте крепления центральной люстры.

- При благополучном стечении обстоятельств в 2022 году капремонт может завершиться, – сказал Павел Волк, не уточнив, удастся ли восстановить кровлю и большой зал к началу театрального сезона.

Он уточнил: по оценке проектировщиков, стоимость ремонта оценивается в 40 миллионов рублей. Эти деньги внесут в проект областного бюджета на 2022 год.