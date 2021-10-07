В Томске до 10 октября набирают волонтеров премии «Студент года»

Волонтеры премии "Студент года" пройдут обучение перед началом работы. Фото: страница ресурсного центра "Бумеранг добра" в социальных сетях.

В ноябре в Томске пройдет финал всероссийской премии «Студент года», ресурсный центр развития добровольчества «Бумеранг добра» набирает волонтеров. Об этом сообщили сотрудники организации.

- К нам в город приедут лучшие студенты, прошедшие отбор в своих регионах. Волонтеры будут сопровождать участников и экспертов премии, работать на конкурсных испытаниях, помогать с организацией логистики и безопасности, – отметила Анжелика Емельянова, руководитель центра.

Она уточнила, что все волонтеры будут обеспечены средствами защиты и получат запись о работе в волонтерскую книжку. Добровольцев ждут в ресурсном центре «Бумеранг добра» до 10 октября.

Добавим, волонтером может стать каждый желающий старше 18 лет - для этого нужно подать заявку. Все добровольцы пройдут обучение.