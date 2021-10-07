В Томске жители улицы Береговой хотят организовать уличное совещание

Администрация отреагировала на данный вопрос. Фото: 2ГИС

Томичи, которые проживают на улице Береговой, просят администрацию провести уличное собрание, они активно интересуются и обсуждают в соцсетях, когда на их улице появится освящение.

- Свет на каждой улице, когда будет? А именно, на Береговой и на Речном, - написала одна из пользователей соцсетей.

Администрация отреагировала на данный вопрос и ответила девушке.

-В связи с крайне ограниченным бюджетным финансированием организация освещения на указанных участках улично-дорожной сети в текущем году не представляется возможной. По указанной причине данные мероприятия внесены в потребность выполнения работ в благоустроительном периоде 2022-2023 годов в соответствии с приоритетностью и объемом выделенного бюджетного финансирования, - прокомментировали в мэрии.