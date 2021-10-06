В Томске полицейские задержали местного жителя, у которого нашли марихуану и печенье с наркотиком

В руки полиции попал томич, у которого обнаружен богатый запас анаши. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сотрудники УНК УМВД России по Томской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнего жителя Томска, которого подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, у него изъяты запрещенные вещества. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, в ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался мужчина, были обнаружены и изъяты свертки с марихуаной. При досмотре самого подозреваемого полицейские обнаружили 60 штук печенья, которое, как установлено исследованием, содержит наркотик.

Полицейские полагают, что запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта через тайники-закладки. Скорее всего, в этом злоумышленникам помогал Интернет.

Сообщается, что следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.