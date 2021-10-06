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Происшествия6 октября 2021 15:10

В Томской области мужчина приговорен судом к исправительным работам за рассказ о здоровье бывшей супруги

Он выдал личную тайну женщины своей подруге
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Суд отнесся к обвиняемому еще гуманно...

Суд отнесся к обвиняемому еще гуманно...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Северск Томской области мировой судья вынес приговор 36-летнему мужчине, который был признан виновным в незаконном распространении личной тайны бывшей жены, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием и судом было установлено, что в сентябре прошлого года житель Северска употреблял спиртные напитки в обществе своей знакомой. В ходе застолья мужчина рассказал женщине о диагнозе бывшей жене. Данную информацию он получил в период нахождения в браке. Причем до этого он неоднократно угрожал экс-супруге разглашением сведений о состоянии ее здоровья.

Специалисты сообщают о том, что суд приговорил виновного к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства. У жителя Северска есть время обжаловать приговор.