Томич украл миниатюрного шпица в подарок своей племяннице, но далеко сбежать не успел

Укравшего шпица в подарок племяннице томича ждет суд и наказание за содеянное. Фото: архив "КП"

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинение в отношении 34-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), сообщила 6 октября пресс-служба областной прокуратуры.

- В марте 2021 года мужчина увидел на улице томичку, выгуливающую шесть собак породы «немецкий шпиц миниатюрный». Желая сделать подарок своей племяннице, злоумышленник дождался момента, когда хозяйка животных отвлеклась, спрятал одну из собак себе под куртку и покинул место преступления. Причиненный потерпевшей материальный ущерб составил 20 тыс. рублей, - отметили в ведомстве.

Специалисты добавили также: в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий собака была возвращена ее владелице, а обвиняемый задержан. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.