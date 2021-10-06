В Томске и области 6 октября 2021 будет ветрено, прохладно и без осадков

Сейчас за окном -1, погода радует отсутствием осадков. Не будет их и в течение дня - так прогнозируют синоптики. Одевайтесь теплее, берегите себя, будьте здоровы. Фото: Ксения Высотина

В среду, 6 октября, в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +5, +7 °С.

На территории региона также будет преобладать переменная облачность. По северу небольшие осадки. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +2, +7 °С.

В ближайшие 2 дня в Томске и по области ночные температуры будут опускаться ниже нуля градусов. Днем в четверг их значения достигнут +5, +8, в пятницу столбик термометра может подняться до отметки +10.