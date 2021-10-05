В Томской области в честь Дня учителя 160 педагогов получили награды и деньги

В регионе 160 педагогов к профессиональному празднику отмечены наградами и деньгами
Фото: Пресс-служба администрации Томской области
В Томском театре драмы 5 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, и награждение педагогов. Об этом сообщает интернет-портал администрации региона.
Как информирует пресс-служба администрации области, знаки отличия, премии, почетные грамоты и благодарности Министерства просвещения России и администрации региона получили 160 педагогов.
Специалисты отмечают, что 8 человек по указу президента России отмечены премией «Лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», ее размер составляет 200 тыс. рублей. Еще восемь получили знаки «Отличник просвещения», «За заслуги в сфере образования», «Ветеран сферы воспитания и образования».
Кроме того, 217 победителей получили премию губернатора Томской области по итогам 11 конкурсов профмастерства. Размер выплат составил от 10 до 120 тыс. рублей.
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