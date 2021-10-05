В Северске Томской области двое сирот через суд смогли приобрести жилье

Суд удовлетворил требование прокурора и молодым людям были предоставлены благоустроенные квартиры на территории городского округа. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томской области в г. Северск прокуратура провела проверку по обращению двух местных жителей о нарушении их жилищных прав, оказалось, что двое сирот до сих пор не приобрели собственно жилье. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В несовершеннолетнем возрасте заявители остались без родительского попечения и находились на воспитании у опекунов. При этом на праве собственности или ином законном основании жилья у сирот не имелось. В этой связи они более двух лет назад были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что так как на момент проверки жилье им предоставлено не было, прокурор, города Северск обратился в суд с соответствующими исками.

Добавляется, что суд удовлетворил требование прокурора и молодым людям были предоставлены благоустроенные квартиры на территории городского округа.