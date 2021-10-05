Томич, который приобрел у друга наркотики, сядет в тюрьму на четыре года

Оба мужчины были задержаны сотрудниками полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске сотрудники полиции задержали местного 47-летнего мужчину, который летом приобрел у своего приятеля наркотики, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июле 2021 года мужчина купил у своего приятеля, занимающегося сбытом особо сильных наркотических средств, 0,37 грамма синтетического вещества, которое намеревался употреблять в течение длительного времени», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляется, что после получения свертка с наркотиком, предварительно припрятанным продавцом в лесополосе, оба мужчины были задержаны сотрудниками полиции.

Уточняется, что после привлечения томича к уголовной ответственности, мужчина не только не изменил своего поведения, но и начал употреблять сильнодействующие вещества.

Суд согласился с мнением прокурора и назначил покупателю наркотиков наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В отношении продавца также возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство.