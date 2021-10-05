Около тонны мусора собрали в Томске на Томи участники экосубботника

За два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов.
Фото: "КП" Архив
В Томске на экосуботники сотрудники томского отделения Сбербанка собрали около тонны мусора с реки Томь в Томске, сообщает пресс-служба банка.
«Сотрудники Томского отделения Сбербанка провели в Томске в рамках проекта "Сбереги планету" экологическую акцию по очистке береговой линии реки Томи, которая расположена под коммунальным мостом в районе Лагерного сада», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов, которые впоследствии были отсортированы и направлены на переработку.
Управляющий отделением томского Сбербанка пояснил, что вопросам экологии и ответственного отношения к природным ресурсам уделяется особое внимание в Сбербанке. Сотрудники регулярно проводят экологические акции и готовы поддерживать экоинициативы своих партнеров.