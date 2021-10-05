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Общество5 октября 2021 6:33

Около тонны мусора собрали в Томске на Томи участники экосубботника

Волонтерами выступили сотрудники томского отделения Сбербанка
Ксения Высотина
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За два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов.

За два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов.

Фото: "КП" Архив

В Томске на экосуботники сотрудники томского отделения Сбербанка собрали около тонны мусора с реки Томь в Томске, сообщает пресс-служба банка.

«Сотрудники Томского отделения Сбербанка провели в Томске в рамках проекта "Сбереги планету" экологическую акцию по очистке береговой линии реки Томи, которая расположена под коммунальным мостом в районе Лагерного сада», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов, которые впоследствии были отсортированы и направлены на переработку.

Управляющий отделением томского Сбербанка пояснил, что вопросам экологии и ответственного отношения к природным ресурсам уделяется особое внимание в Сбербанке. Сотрудники регулярно проводят экологические акции и готовы поддерживать экоинициативы своих партнеров.