Около тонны мусора собрали в Томске на Томи участники экосубботника

За два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов. Фото: "КП" Архив

В Томске на экосуботники сотрудники томского отделения Сбербанка собрали около тонны мусора с реки Томь в Томске, сообщает пресс-служба банка.

«Сотрудники Томского отделения Сбербанка провели в Томске в рамках проекта "Сбереги планету" экологическую акцию по очистке береговой линии реки Томи, которая расположена под коммунальным мостом в районе Лагерного сада», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два часа участники акции собрали около 1000 килограммов отходов, которые впоследствии были отсортированы и направлены на переработку.

Управляющий отделением томского Сбербанка пояснил, что вопросам экологии и ответственного отношения к природным ресурсам уделяется особое внимание в Сбербанке. Сотрудники регулярно проводят экологические акции и готовы поддерживать экоинициативы своих партнеров.