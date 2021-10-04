В Томской области в среду пройдет тестирование электросирен

Утром 6 октября в течение 5 минут будет проводиться тестирование электросирен. На ОРТПЦ в это же время произойдет перехват цифрового сигнала, на экранах телевизоров появится заставка "Техническая проверка". Фото пресс-службы мэрии Томска.

В Томской области 6 октября в 10.40 начнется комплексная проверка региональной и муниципальной систем централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что плановое тестирование электросирен, громкоговорителей, стоек централизованного оповещения и радиоточек во всех муниципалитетах займет не более 5 минут. Томский филиал Российской телерадиовещательной сети в это же время осуществит перехват цифровых каналов телевидения: трансляцию заместит текстовое сообщение «Техническая проверка».

Межведомственная комиссия по ЧС призывает жителей Томской области соблюдать спокойствие, услышав в предстоящую среду учебный сигнал «Внимание всем!» В реальности, если это понадобится, специалисты рекомендуют при получении тревожного сигнала сразу включить телевизор, радио или позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», чтобы прослушать информацию об алгоритме действий при возникшей чрезвычайной ситуации.