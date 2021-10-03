Криком отчаяния стало открытое письмо жителей с. Калтай Томского района к главврачу райбольницы

В селе Калтай, где проживает 1 500 человек, нельзя обходиться без фельдшера. Ехать в Томскую райбольницу далековато и тяжело, особенно если приходится передвигаться на общественном транспорте. Фото: телеграм-канал TOMSKPOLIT .

Во вторник, 28 сентября, на сайте Калтайского сельского поселения появилось объявление о том, что в здешний фельдшерско-акушерский пункт срочно требуется фельдшер. В пятницу, 1 октября, жители обратились по этому же поводу к главному врачу Томской районной больницы Анатолию Музенику.

Обращение являет собой крик отчаяния. Люди пишут: « …наш поселок с численностью населения 1500 человек остается без фельдшера, живем в 20 км от города и лишены медицинских услуг на селе, просто безобразие. Родители с больными детьми должны ехать в такую даль в Центральную районную больницу, а у кого нет своего транспорта, едут на общественном и с пересадками, потом еще огромную очередь отстоять нужно, чтобы попасть к терапевту. А пожилые люди еле ходят до своего ФАПа, так еще и ехать такую даль, а там в гору идти (авторский стиль и орфография сохранены в неизменном виде – прим. ред.)».

Руководство Томской райбольницы, к которой относится Калтайский ФАП, со своей стороны предпринимает попытки искать медработника на село, что следует, в частности, из объявления на сайте Калтайского сельского поселения. К будущему фельдшеру есть два требования: наличие сертификата по специальности «Лечебное дело» и отсутствие судимости. Соискателю готовы платить от 30 000 рублей в месяц, предоставить льготы на ЖКХ, а также выплатить 500 тыс. рублей подъемных.