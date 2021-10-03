На трассе близ Стрежевого Томской области 30-летний водитель разбил машину, а сам попал в больницу

Не справился с управлением, съехал с трассы, разбил машину: все это относится к водителю, который попал вчерашней ночью в ДТП по дороге в Стрежевой. Фото: официальная страница УГИБДД УМВД России по Томской области ВКонтакте.

В ночь на субботу, 2 октября, на 22 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск произошла авария, в которой пострадал человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Томской области. Он доставлен в больницу.

- По предварительным данным, около 00 часов 35 минут водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Кио Рио», двигался со стороны Нижневартовска в сторону Стрежевого. Молодой человек не справился с управлением транспортным средством, допустив съезд с дороги, - уточнили в управлении.

Добавим, в результате ДТП водитель автомобиля «Кио Рио» доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии не сообщается. Восстановление разбитого авто, по мнению специалистов, влетит его владельцу, что называется, в копеечку.

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