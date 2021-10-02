Томский футбольный клуб примет 3 октября «Аланию Владикавказ» на своем поле

Коронавирусные ограничения не останавливают болельщиков ФК "Томь", поддерживающих свою команду во время матчей. Фото: Ксения Высотина

Футболисты «Томи» на домашнем поле проведут в предстоящее воскресенье игру с командой «Алания Владикавказ», сообщила пресс-служба томского клуба.

Прогнозы по поводу предстоящего поединка строятся различные. Наши гости – соперники сильные, которые второй сезон подряд играют без поражений. Томичи 29 сентября проиграли «Спартаку-2» на выезде. Но преданные болельщики ФК «Томь» надеются, что хозяева не уйдут с поля без забитых в ворота противника мячей.

Напомним, по итогам предыдущих игр наш клуб занимает 12 место в турнирной таблице с 17 очками.

Добавим, матч 15 тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет на стадионе «Труд» в воскресенье, 3 октября, в 16 часов по томскому времени.